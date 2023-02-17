Подмосковье 17 февраля 2023, 05:20 Регоператор МСК-НТ спишет более 500 тысяч рублей пени за услугу «Обращение с ТКО» участникам новогодней акции Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Региональный оператор ООО «МСК-НТ» подводит итоги своей акции «Новогодняя амнистия» по списанию пени. Должникам спишут более 500 тысяч рублей пени за услугу «Обращение с ТКО». Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Акцию «Новогодняя амнистия на выставленные пени» проводили в течение двух зимних месяцев. В ней мог поучаствовать каждый домовладелец ИЖС Чеховского кластера с задолженностью на оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Для этого было необходимо полностью оплатить всю сумму задолженности за мусор без пени, тем самым, избавившись от уже выставленной за предыдущий период пени, независимо от ее размера.

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«Более 500 тысяч рублей пени будут списаны должникам за услугу „Обращение с ТКО“, принявшим участие в акции в зоне обслуживания ООО „МСК-НТ“. „Обнуленные пени“ участники акции увидят в мартовских платежках с оплатой „за февраль“», — отметил Велиховский.

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В акции приняли участие 6120 собственников ИЖС Подольска, Серпухова, Чехова, Пущина и Протвина. Они оплатили свою задолженность по оплате коммунальной услуги. Общая сумма составила более 10 миллионов рублей.

В качестве дополнительного бонуса компания рандомно разыграла 10 призов среди ответственных плательщиков коммунальной услуги в многоквартирных домах региона. Уточнить итоги розыгрыша можно по телефону коллцентра: 8-800-234-36-70. Подробные результаты акции также опубликуют на сайте регоператора.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С 2019 года в Подмосковье проходит реформа по обращению с отходами. Их раздельный сбор проходит по двухконтейнерной системе. Отходы делят на пригодные для повторного использования и все остальные. Раздельный сбор позволяет избежать смешивания и загрязнения ценных компонентов пищевыми отходами. Смешанные отходы собираются в серые баки, а сухие — в синие. Содержимое контейнеров вывозят отдельными машинами. Всего на территории Подмосковья установлено более 168 тысяч контейнеров. Их вывозят более 1,5 тысячи мусоровозов.

На территории Московской области каждый год перерабатывается 7,5 миллиона тонн отходов, что составляет порядка 20% от всех отходов в России. Благодаря переходу на новую систему обращения с отходами, закрыли все 39 полигонов ТКО старого формата. Вместо них появились 11 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.

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