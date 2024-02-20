Подмосковье 20 февраля 2024, 16:43 Регоператор «МСК-НТ» провел экозанятие для воспитанников детского сада в Чехове Министерство ЖКХ Московской области

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Представители регионального оператора «МСК-НТ» провели экологическое занятие для воспитанников детского сада в Чехове. Ребятам рассказали о правильном отношении к мусору и раздельном сборе отходов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Маленькие жители округа также поучаствовали во флэшмобе «Сожми и закрути ПЭТ». Проект направлен на уменьшение объема пластика при раздельном сборе. Ребята в детском саду уже активно заботятся об окружающей среде — они собирают пластиковые крышечки и батарейки. Так, они отдали регоператору 60 литров «добрых крышечек».

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Отметим, что за активное участие в благотворительном проекте «Добрые крышечки» регоператор «МСК-НТ» наградил МБОУ детский сад № 37 благодарственным письмом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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