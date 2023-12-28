Подмосковье 28 декабря 2023, 04:00 Регоператор МСК-НТ будет работать в новогодние праздники в режиме повышенной готовности МСК-НТ

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Региональный оператор МСК-НТ в Чеховском кластере Подмосковья будет работать в режиме повышенной готовности. Специалисты будут вывозить мусор ежедневно. Также можно будет сообщить о навалах по горячей линии по телефону: 8 (800) 234- 36-70 с 8.00 до 20.00. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Для вывоза мусора оператор подготовил резервные машины. Среди них будет новогодний мусоровоз с праздничной иллюминацией. Она будет ездить на улицах Чехова все новогодние выходные.

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Содержание мест накопления отходов ТКО входит в обязанности собственников или арендодержателей контейнерных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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