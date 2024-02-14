Подмосковье 14 февраля 2024, 12:12 Регоператор «Хартия» получил 6 новых мусоровозов для вывоза отходов в Ногинске пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Автопарк регионального оператора «Хартия» пополнился новой техникой. Компания закупила шесть мусоровозов для вывоза отходов в Ногинске.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, все машины оснащены механизмом сбора и транспортировки мусора. Собранные отходы уплотняют при помощи пресса, что делает машины еще более вместительными, а специальный квантователь способен загружать отходы с любой высоты. Техника также отличается низким уровнем шума.

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Все машины оснащены системой слежения ГЛОНАСС и отвечают экологическим стандартам.

«Специалисты компании „Хартия“ всегда тщательно следят за новинками современной мусоровывозящей техники, чтобы обеспечивать качественное предоставление услуг жителям, улучшая экологическую обстановку на вверенной территории», — добавили в ведомстве.

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