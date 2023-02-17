Подмосковье 17 февраля 2023, 14:03 Регламент технического обслуживания лифтов разработали в Подмосковье

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Министерство ЖКХ Подмосковья и Национальный лифтовый союз разработали регламент технического обслуживания лифтов. Он включает в себя типовой договор на обслуживание и методику расчета его стоимости. Пилотный проект запустили в этом году в семи городских округах.

«С 2024 года, по итогам пилотного проекта, этот технический регламент будет распространен повсеместно», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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В конце 2022 года МинЖКХ и другие профильные ведомства Подмосковья проанализировали обращения граждан по вопросам технического обслуживания и эксплуатации лифтов на территории субъекта. Практически 75% обращений в 2022 году были связаны с неисправностями лифтов, 20% — вопросы санитарии.

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По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрия Евсеева, в Московской области ежедневно лифтами пользуется более четырех миллионов человек. Всего на территории региона находится 62,1 тысячи лифтов в 13 тысячах домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил разработать регламент для решения текущих проблем, касающихся обслуживания лифтов.

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