Подмосковье 13 декабря 2023, 16:05 Регистрацию транспорта и выдачу водительских прав приостановили в Подмосковье Регистрацию ТС и выдачу прав водителям в Подмосковье приостановили из-за сбоя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Регистрацию автомобилей и другого транспорта, а также выдачу водительских удостоверений временно прекратили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону, заявление опубликовали в Telegram-канале «МВД Медиа».

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — указали в ведомстве.

Реклама

Причиной стал технический сбой. Сейчас специалисты устраняют его последствия, сообщила пресс-служба.

В подмосковном главке МВД добавили, что дополнительно объявят, когда госуслуги в региональных отделениях ГАИ снова начнут оказывать в полном объеме.

Ранее выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей приостановили в Москве. Эти государственные услуги тоже временно не предоставляли из-за технического сбоя.