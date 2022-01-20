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    20 января 2022, 11:20

    Регистрацию тракторов, квадроциклов и снегоходов упростили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Регистрацию самоходной техники упростили на «Госуслугах» Подмосковья. Заявители могут оформить справку полностью в электронном виде. Посещать МФЦ больше не потребуется.

    Регистрацию тракторов, квадроциклов и снегоходов упростили в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в процесс подачи заявки на регистрацию техники добавили подсказки. Теперь будет проще корректно заполнить анкету и не допустить ошибок.

    Это позволит нам сократить процент отказов в приеме и регистрации документов

    Надежда Куртяник.

    Это касается государственной регистрации тракторов, катков, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов, а также квадроциклов, снегоходов, вездеходов и других самоходных машин.

    Регистрация техники доступна по ссылке. Услугу окажут в срок до 17 рабочих дней. Это платно, и размер госпошлины зависит от основания для обращения.