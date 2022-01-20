Регистрацию тракторов, квадроциклов и снегоходов упростили в Подмосковье

Регистрацию самоходной техники упростили на «Госуслугах» Подмосковья. Заявители могут оформить справку полностью в электронном виде. Посещать МФЦ больше не потребуется.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в процесс подачи заявки на регистрацию техники добавили подсказки. Теперь будет проще корректно заполнить анкету и не допустить ошибок.

Это позволит нам сократить процент отказов в приеме и регистрации документов Надежда Куртяник.

Это касается государственной регистрации тракторов, катков, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов, а также квадроциклов, снегоходов, вездеходов и других самоходных машин.

Регистрация техники доступна по ссылке. Услугу окажут в срок до 17 рабочих дней. Это платно, и размер госпошлины зависит от основания для обращения.