Регистрацию подростков на бесплатные уроки о бизнесе открыли в Подмосковье

Образовательный проект продлится в Подмосковье с 21 сентября по 30 октября. Его цель — поддержать ребят, заинтересованных в сфере бизнеса.

Участники бесплатных онлайн-уроков узнают о том, как создать бизнес-идею, познакомятся с основами маркетинга и секретами работы в командах, психологией предпринимателей и другими тонкостями.

Наставники определят победителей после двух этапов проекта — открытых уроков и выполнения заданий. Ребятам, достигших лучших результатов, вручат сертификаты на покупку техники. Их дадут на сумму 50 тысяч рублей.

Зарегистрироваться на «Открытые уроки» и получить подробную информацию о проекте можно на сайте openlessons.biz.

Инициатор мероприятия — подмосковный Мининвест. Проведут его при поддержке Минэкономразвития России в рамках проекта по помощи бизнесу.