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    15 сентября 2020, 13:05

    Регистрацию подростков на бесплатные уроки о бизнесе открыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Регистрация участников бесплатного образовательного проекта «Открытые уроки» началась в Подмосковье. Это стартовая площадка для будущих предпринимателей. В качестве наставников выступят успешные бизнесмены из региона и столицы. На онлайн-занятиях ждут ребят в возрасте от 14 до 17 лет.
    Регистрацию подростков на бесплатные уроки о бизнесе открыли в Подмосковье | Изображение 1

    Образовательный проект продлится в Подмосковье с 21 сентября по 30 октября. Его цель — поддержать ребят, заинтересованных в сфере бизнеса.

    Участники бесплатных онлайн-уроков узнают о том, как создать бизнес-идею, познакомятся с основами маркетинга и секретами работы в командах, психологией предпринимателей и другими тонкостями.

    Наставники определят победителей после двух этапов проекта — открытых уроков и выполнения заданий. Ребятам, достигших лучших результатов, вручат сертификаты на покупку техники. Их дадут на сумму 50 тысяч рублей.

    Зарегистрироваться на «Открытые уроки» и получить подробную информацию о проекте можно на сайте openlessons.biz.

    Инициатор мероприятия — подмосковный Мининвест. Проведут его при поддержке Минэкономразвития России в рамках проекта по помощи бизнесу.

    Новости SMI.FM