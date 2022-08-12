Регистрацию на полумарафон Волоколамский рубеж» запустили в Подмосковье

В ближайшие дни откроется регистрация на полумарафон «Волоколамский рубеж». Запись на забег пройдет в два этапа. Первая партия промокодов появится на сайте проекта 15 августа, а следующая — 18 августа.

Чтобы получить бесплатный слот на полумарафон, легкоатлетам Беговой Лиги Подмосковья нужно за накопленные баллы участника купить промокод. Затем его нужно обменять на слот на сайте бегового события. После этого участнику присвоят стартовый номер.

Регистрацию на детские забеги 300 и 600 метров откроют на странице события в те же даты, что и для взрослых.

Полумарафон «Волоколамский рубеж» состоится 3 сентября в городе Воинской славы Волоколамск. Старт забега состоится у Мемориального комплекса Героям-панфиловцам.

Забег в Волоколамске станет четвертым стартом из пяти запланированных на этот сезон. Первый забег прошел в Клину в мае, следующий легкоатлеты бежали в Сергиевом Посаде. 13 августа пройдет Пушкинский полумарафон. Серия завершится забегом ОдинцовоRUN 1 октября.

Проект «Беговая лига Подмосковья» — один из этапов реализации задачи по популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья любого возраста, которую обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это уникальный проект, в рамках которого можно превращать километры в баллы и обменивать их на ценные поощрения.

К движению уже присоединились свыше 6500 участников, которые преодолели более одного миллиона километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.