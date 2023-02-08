Подмосковье 08 февраля 2023, 22:13 Регистрацию на бизнес-аселератор открыли для предпринимателей с ограниченными возможностями Подмосковья

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В Московской области открыли регистрацию на второй поток бизнес-акселератора «Безграничная молодежь» для предпринимателей с ограниченными возможностями. В этом году в мероприятии смогут поучаствовать все активные молодые люди.

Проект реализуется при поддержке правительства Московской области, подмосковного Мининвеста, Фонда президентских грантов и при участии Агентства стратегических инициатив.

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Мероприятие придумала студентка МГУ имени Ломоносова Диана Цыганкова. Сейчас девушка является социальным предпринимателем и соучредителем ассоциации «НАРИПС».

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Принять участие в акселераторе могут жители Московской области в возрасте от 16 до 24 лет. Программа реализуется по направлениям IT, «Креативные индустрии» и «Гостеприимство». В рамках проекта предприниматели смогут пройти онлайн-обучение, разработать бизнес-план и защитить его перед экспертами. В конце участники получат сертификаты.

Регистрация завершится 5 марта. Участниками акселератора смогут стать не более 500 человек.

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