Регистрацию домашних животных предложили сделать обязательной в Подмосковье

Регистрацию домашних животных в Московской области могут сделать обязательной. О подготовке законопроекта сообщили на сайте Мособлдумы.

Проект закона «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области» обсудили на круглом столе, который провел комитет Мособлдумы по аграрной политике. В обсуждении вместе с подмосковными депутатами приняли участие их коллеги из Бурятии, а также представители профильных ведомств, приютов для животных и общественных организаций.

Законопроект разработали в этом году и сегодня впервые представили к общественному обсуждению. Глава комитета Сергей Керселян отметил, что тема регистрации домашних животных в Мособлдуме обсуждается уже несколько лет. И пришло время перейти от дискуссий к конкретным решениям.

«Считаем, что регистрация питомцев позволит контролировать ответственное отношение к животным их владельцев и, что важно, снизит количество бездомных животных», — сказал парламентарий.

Проект закона предполагает, что определять перечень животных для обязательной регистрации будет правительство. Животных, которые в этот перечень не попадут, можно будет регистрировать добровольно. Полномочиями по организации этой работы хотят наделить Минсельхоз Подмосковья, а определением площадок для выгула питомцев займутся органы местного самоуправления. При этом информация об этих площадках должна быть в открытом доступе в системе РГИС.

В законе могут закрепить правила регистрации, выгула и перевозки животных. Кроме того, предлагается прописать в нем особые условия для защиты людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью со стороны животных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее также обращал внимание на необходимость защиты жителей региона от нападений бездомных собак, писало РИАМО.