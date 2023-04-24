Подмосковье 24 апреля 2023, 05:30 Регистрацию брака и венчание провели в один день в храме в Подмосковье

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В праздник Красная горка в Никольском соборе в Павшинской пойме Московской области в один день провели венчание и регистрацию брака. Новобрачными стали Валерий и Наталья, сообщили в Главном управлении ЗАГС Московской области.

Брак зарегистрировал Дворец бракосочетания № 2.

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«Очень важно совершать государственную регистрацию брака, так как это является свидетельством любви перед обществом и государством», — заявил настоятель собора отец Василий.

Вместе государство и церковь закрепляют союзы, подтверждая, что семья — это единое целое. Начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова поздравила новобрачных и пожелала им долгой семейной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил бойца СВО с женитьбой. Специально для этого события участник боевых действий приехал в двухнедельный отпуск в Рузу.

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