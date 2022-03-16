Регистрация волонтеров для проведения всероссийского голосования по благоустройству стартовала в Подмосковье

Всероссийское голосование по благоустройству пройдет с 15 апреля по 30 мая. В Подмосковье стартовала регистрация волонтеров для проведения акции, рассказала министр правительства региона по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе. .

«Федеральный проект успешно реализуется в Подмосковье с 2017 года. Мы видим, как меняется регион — появляются новые общественные пространства, благоустраиваются и создаются парки культуры и отдыха, большое внимание уделяется обновлению дворов. Все эти изменения происходят при плотном взаимодействии с жителями», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Добровольцем может стать любой, независимо от возраста. Для этого надо подать заявку на dobro.ru.

«Я благодарю всех волонтеров, которые участвуют в проекте, регистрируются. В прошлом году мы уже показали отличный результат — работали более 1100 добровольцев, которые привлекли к голосованию почти 300 тысяч жителей Подмосковья. Важно не сбавлять обороты и в этом году», — отметила Екатерина Швелидзе.

Уже сегодня на платформе зарегистрировались более 200 волонтеров. Их задачей во время голосования будет информирование жителей о том, как можно принять участие в опросе и рассказывать им о заявленных проектах.

Отбор волонтеров завершится 1 апреля. Само голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая на 50.gorodsreda.ru.