Подмосковье 23 августа 2023, 07:00 Регистрация участников программы «Взлет» для подмосковных школьников завершится 31 августа Пресс-служба Министерства образования МО

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Образовательный центр «Взлет» подготовил для подмосковных школьников обучающую программу с 14 по 25 сентября. Регистрация на интенсив завершится 31 августа, сообщили в министерстве образования Московской области.

Мероприятие состоится очном формате на базе Физтех-лицея имени Капицы. В нем поучаствуют учащиеся 7-11 классов региона.

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Подать заявку можно по ссылке.

«В процессе работы участники получат возможность познакомиться с современными методами исследования и проектными инструментами, освоят навыки работы с различным оборудованием, получат индивидуальные консультации экспертов Программы», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает 61 школа-флагман. В этом году в Истре откроют еще один.

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