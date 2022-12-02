Подмосковье 02 декабря 2022, 16:29 Регистрация новых договоров дольщиков ЖК «Опалиха Парк» началась в Подмосковье

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Дольщики нескольких корпусов ЖК «Опалиха Парк» в городском округе Красногорск начали подписание договоров уступки, которые в будущем гарантируют им получение жилья в новом строящемся комплексе под номером один. Первые подобные соглашения уже официально зарегистрировали в Росреестре.

Строительство этого ЖК планировалось закончить еще в 2008 году. Примерно 400 дольщиков приобрели квартиры, однако у застройщика появились финансовые проблемы, и справиться со своими обязательствами ему просто не удалось.

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В итоге было решено привлечь другого инвестора — группу компаний «Гранель». Тогда застройщик обязался достроить первый корпус этого ЖК до конца следующего года. Людям, которые ранее приобрели квартиры в двух других корпусах, предложили альтернативные варианты получения жилья — можно было получить квартиры в корпусе, который еще строится, или же в соседнем ЖК под названием «Аникеевский», он тоже уже очень активно строится.

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Заключить такую сделку приглашают дольщиков, которые ранее направили копии документов застройщику и забронировали квартиру в первом корпусе. Те, которые остановили свой выбор на другом ЖК, пока будут ждать начала процедуры оформления.