Подмосковье 04 апреля 2023, 20:13 Регистрация на забеги «Суперлиги Подмосковья» откроется 5 апреля Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Регистрация на первые старты серии легкоатлетических забегов проекта «Суперлига Подмосковья» начнется 5 апреля в 10:00. Соревнования состоятся в Коломне и Волоколамске.

Пять забегов пройдут с мая по октябрь 2023 года. 6 мая состоится Коломенский полумарафон «Летопись Победы», 24 июня — полумарафон «Волоколамский рубеж», 15 июля — полумарафон «Сергиевым путем» в Сергиевом Посаде, 19 августа — Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», 7 октября — завершение сезона — кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN».

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Поучаствовать в турнире могут профессионалы и новички. Для юных бегунов подготовили бесплатные забеги на 300 и 600 метров. Количество мест для участия в детских стартах ограниченно.

Для всех новичков в этом году организовали забеги на три километра. Опытным бегунам предстоит преодолеть дистанции в пять, 10 или 21,1 километра. Количество бесплатных мест на эти дистанции также ограничено.

Любой участник «Суперлиги Подмосковья» сможет за тренировочные баллы приобрести промокод на 25% скидки на дистанции пять, 10 и 21,1 километра.

Проект стартовал в регионе в 2022 году. Он объединил любителей бега, ходьбы, лыж, плавания и велоспорта. Участники уже преодолели свыше 3,7 миллиона километров. Забеги состоялись в прошлом году в Клину, Сергиевом Посаде, Пушкине, Волоколамске, Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пожелал удачи ХК «Химик» из Воскресенска перед матчем с новокузнецким «Металлургом».

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».