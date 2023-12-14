Подмосковье 14 декабря 2023, 17:58 Регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья начнется в январе 2024 года Unsplash

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Пять масштабных стартов пройдут в Подмосковье в 2024 году в рамках Суперлиги. Регистрация для участников откроется уже в январе на странице серии «Суперлига Подмосковья». Присоединиться к спортивным событиям можно бесплатно.

Первым состоится полумарафон «Летопись Победы» в Коломне — 5 мая, полумарафон «Волоколамский рубеж» пройдет 8 июня, полумарафон «Сергиевым путем» — 13 июля, дубненском полумарафоне «Большая Волга» запланирован на 24 августа, а кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» завершит серию стартов 19 октября.

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Специально для юных атлетов от четырех до 11 лет подготовят дистанции на 300 и 600 метров.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. Количество участников постоянно увеличивается и на сегодняшний день превышает 11 тысяч человек

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».