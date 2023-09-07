Подмосковье 07 сентября 2023, 16:56 Регистрация на забег «Народный трейл» началась в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Забег по пересеченной местности «Народный трейл» состоится в Истре 4 ноября. С 7 сентября все желающие могут зарегистрироваться на спортивное мероприятие.

Для взрослых предусмотрены дистанции на пять, десять и 20 километров, для детей — на 500 метров или один километр. Каждый финишер получит медаль из природных материалов, а победители — народные призы.

Реклама

Стартовый городок откроется 4 ноября в 08:00. В это же время начнется выдача стартовых пакетов. Точное время старта организаторы назначат за две недели до забега.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».