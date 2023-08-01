Подмосковье 01 августа 2023, 15:33 Регистрация на второй этап Кубка Карякина по шахматам началась в Подмосковье Unsplash

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Второй этап Кубка международного гроссмейстера Сергея Карякина по шахматам пройдет 13 августа в Домодедове. Регистрация на интеллектуальные соревнования уже началась.

В Минспорте Подмосковья уточнили, что зарегистрироваться на участие можно с 1 августа — для этого нужно заполнить заявку. Турнир пройдет в разных возрастных категориях.

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Первый этап Кубка Карякина прошел в Одинцове 22 июля и собрал около 150 любителей шахмат. Третий, заключительный этап, запланирован на 3 сентября — его проведут в щелковской усадьбе Гребнево.

Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Турнир объединяет на одной площадке любителей, профессиональных шахматистов и звезд с мировым именем.