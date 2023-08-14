Подмосковье 14 августа 2023, 11:20 Регистрация на всероссийскую конференцию ЦМИТ началась в Подмосковье Unsplash

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В Подмосковье отрылась регистрация на Х Всероссийскую конференцию центров молодежного инновационного творчества для предпринимателей и инноваторов. Мероприятие пройдет с 3 по 6 октября в Калининграде. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Одним из организаторов конференции выступит ЦМИТ «Техношкола» из Люберец. Участники мероприятия смогут презентовать новые проекты, обменяться опытом и найти потенциальных партнеров. В течение недели на встрече пройдут лекции, мастер-классы и тренинги. Кроме того, в этом году также планируется работа четырех дискуссионных площадок. Спикерами выступят ведущие эксперты из различных областей инноваций и бизнеса.

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Количество мест для льготного участия ограничено. Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. Организация X Всероссийской конференции ЦМИТ осуществляется при грантовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

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