Подмосковье 31 августа 2023, 10:35 Регистрация на участие в дистанционном голосовании закроется за 24 часа до начала выборов в Подмосковье РИА «Новости»

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До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Жители Подмосковья будут выбирать главу региона 8, 9 и 10 сентября. Впервые в Московской области появилась возможность принять участие дистанционно — в электронном формате.

Технология ДЭГ уникальна и не имеет аналогов по своим криптографическим элементам и подходам в вопросах безопасности. Наблюдать за электронным голосованием будет штаб, созданный при Общественной палате Московской области.

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«Возможность зарегистрироваться в электронном голосовании заканчивается за 24 часа до старта выборной кампании», — заявила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти ОП МО Мария Большакова.

Отмечается, что у людей есть запрос на большую мобильность, поэтому популярность ДЭГ среди избирателей растет. Чтобы принять участие в голосовании, жителю Московской области необходимо иметь активное избирательное право и подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Избиратели также смогут отозвать заявление, чтобы проголосовать лично на участке.

«На самом деле это очень удобная форма, потому что не у каждого человека есть возможность даже в эти три дня побывать на участке. Таким образом, можно дистанционно проголосовать. У меня сын, например, будет в это время в командировке, как раз для него это очень удобная форма голосования», — прокомментировала сотрудница информационно-коммуникационной компании Тамара Орлова.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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