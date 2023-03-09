Подмосковье 09 марта 2023, 12:33 Регистрация на творческий фестиваль для школьников и студентов с ОВЗ началась в Подмосковье

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Фестиваль творческих работ лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Моя будущая профессия — творчество без границ» стартовал в Подмосковье. К участию приглашают школьников и студентов Московской области с ОВЗ и инвалидностью.

«Заявку на участие можно отправить до 25 апреля включительно. Фестиваль организован Государственным гуманитарно-технологическим университетом и министерством образования Московской области», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

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С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вместе с агентством стратегических инициатив позаботится о здоровье детей и взрослых. По его словам, совместная работа позволяет решать самые важные задачи.

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