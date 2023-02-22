Подмосковье 22 февраля 2023, 12:51 Регистрация на школьную олимпиаду по конституционному праву началась в Подмосковье

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Регистрация на второй всероссийский конкурс AMICUS CURIAE стартовала в Подмосковье. Подать заявку на участие можно до 20 марта на платформе образовательного центра «Взлет».

AMICUS CURIAE — это конкурс-модель Конституционного суда. Участие в олимпиаде открытое и бесплатное для всех желающих.

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Конкурс проводится центром «Взлет» совместно с МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МИД и ВШЭ. Мероприятие направлено на популяризацию изучения конституционного права и расширения знаний в сфере законодательства.

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«Отборочный этап пройдет в дистанционном формате. Школьники собирают команду от трех до пяти человек, которая получает фабулу дела и готовит по нему процессуальные документы», — сообщили в Министерстве образования Московской области.

Победители тура пройдут в финальный этап, который состоится в очном формате на площадке гимназии имени Примакова с 26 по 29 июня.

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