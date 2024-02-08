Подмосковье 08 февраля 2024, 12:32 Регистрация на серию забегов «Суперлига Подмосковья» стартовала в регионе Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Регистрация на пять забегов сезона «Суперлиги Подмосковья» началась в регионе. Принять участие в масштабных стартах смогут все желающие.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, беговой сезон откроет Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который состоится 5 мая. Забег «Волоколамский рубеж» пройдет 8 июня, полумарафон «Сергиевым путем» —13 июля в Сергиевом Посаде, полумарафон «Большая Волга» — 24 августа в Дубне, а завершит сезон кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября.

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Опытные бегуны могут выбрать три дистанции — 5, 10 или 21,1 километров, а новички смогут попробовать свои силы в забеге на дистанцию три километра.

Баллы, которые заработают участники, можно обменять на промокод, дающий скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

Задания проекта рассчитаны на разный уровень подготовки, поэтому каждый спортсмен, даже начинающий, может найти для себя комфортный формат занятий.

Напомним, что «Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. На сегодняшний день участники регионального спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» в ходе тренировок совместно преодолели более 9 300 000 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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