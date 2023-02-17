Подмосковье 17 февраля 2023, 18:04 Регистрация на серию велопрогулок Gran Fondo Fest открылась в Подмосковье

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Gran Fondo — шоссейные заезды на велосипедах, в которых могут принять участие как любители, так и профессионалы. Регистрация на первую гонку сезона, которая состоится 7 мая в Волоколамске, уже открыта на сайте granfondo.ru.

Ежегодно соревнования проходят на гоночной трассе Moscow Raceway. С этого года велозаезды Gran Fondo стала частью «Суперлиги Подмосковья» — сообщества любителей спорта, созданного на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья». Соревнования проводятся в России с 2016 года, за это время участие в них приняли около 15 тысяч человек.

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Велосипедистам на выбор будет предложено три дистанции: 30, 60 и 100 километров. Помимо этого состоится заезд Gran Fondo Kids, в которых примут участие самые маленькие спортсмены.

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Участники проекта могут обменивать баллы, набранные на тренировочных километрах на различные поощрения, участие в розыгрышах, а также на слоты для участия в спортивных мероприятиях в разных городах Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».