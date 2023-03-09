Подмосковье 09 марта 2023, 17:10 Регистрация на программу по журналистике для школьников завершится в Подмосковье 12 марта

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Профильная программа по журналистике пройдет на базе гимназии им. Е. М. Примакова для школьников Подмосковья с 3 по 9 апреля. Регистрация на нее завершится 12 марта, рассказали в Минобразования региона.

На курсах школьникам расскажут о работе журналиста и редактора. Участники научатся создавать проекты и погружаться в разные сферы в области филологии. Они получат опыт командной работы под руководством экспертов.

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Участие бесплатное, для него необходимо пройти конкурсный отбор. Подробнее о программе можно узнать на сайте.

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