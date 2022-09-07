Регистрация на последний полумарафон сезона в Одинцове начнется 8 сентября | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Регистрация на последний полумарафон сезона в Одинцове начнется 8 сентября

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Пятый полумарафон в рамках «Беговой лиги Подмосковья» — ОдинцовоRUN — пройдет 1 октября в парке имени Ларисы Лазутиной. Регистрация участников стартует 8 сентября.

Главной отличительной особенностью последнего старта сезона станет то, что трасса забега пройдет исключительно по территории парка и большую часть дистанции участникам предстоит преодолеть по грунтовому покрытию.

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Регистрация на полумарафон пройдет в два этапа. Первая партия промокодов появится на сайте проекта 8 сентября, в 12:00, затем 14 сентября — в это же время. Для взрослых участников «Беговой лиги Подмосковья» будут подготовлены три дистанции — на три, 10 и 21,1 километра. Также будут организованы детские забеги на 300 и 600 метров.

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Полумарафон в Одинцове станет пятым и заключительным стартом текущего сезона. Местом его проведения выбран Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Его площадь составляет более 200 гектаров, и он является крупнейшим парком на всем Можайском направлении.

«Беговая лига Подмосковья» — один из этапов реализации задачи по популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья любого возраста, которую обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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