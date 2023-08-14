Подмосковье 14 августа 2023, 14:06 Регистрация на педагогическую конференцию началась в Подмосковье Unsplash

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Регистрация на традиционную августовскую педагогическую конференцию началась в Подмосковье. Организатором встречи стал образовательный центр «Взлет». Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

Зарегистрироваться можно до 22 августа по ссылке. Отмечается, что количество мест ограничено.

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«Педагогов ждут подведение итогов олимпиадного сезона 2022/2023 учебного года, лекции и обсуждение разных аспектов работы с талантливыми школьниками. Тема конференции в этом году — „Успех ребенка — успех педагога“», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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