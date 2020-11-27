Регистрация на онлайн-тур олимпиады школьников стартовала в Подмосковье

В Подмосковье началась регистрация на участие в онлайн-туре школьной олимпиады. Всего ребята проверят свои знания по 16 предметам. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Министр образования региона Ирина Каклюгина рассказала, что принять участие в олимпиаде смогут ребята из седьмых и восьмых классов подмосковных школ. Она отметила, что в испытаниях по истории и музеям Великой Отечественной войны смогут участвовать и старшеклассники.

Каклюгина уточнила, что всего школьники проверят знание по 16 общеобразовательным предметам. Принять участие в акции можно с 1 по 16 декабря.

«Данная олимпиада в регионе проводится впервые. Первый ее этап проходит в дистанционном формате. Потренироваться в решении заданий можно уже сейчас: до начала каждой онлайн-олимпиады доступен тестовый тур. В августе участники олимпиады уже смогли проверить свои знания по истории, обществознанию и праву, впереди еще 16 предметов», — пояснила Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что ребята с лучшими результатами пройдут в следующий, очный тур.

Олимпиаду организовало Министерство образования Московской области. Оператором выступил образовательный центр «Взлет».

Подать заявку на участие можно на платформе регионального образовательного центра «Взлет».