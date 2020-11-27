Регистрация на онлайн-тур олимпиады школьников стартовала в Подмосковье
Министр образования региона Ирина Каклюгина рассказала, что принять участие в олимпиаде смогут ребята из седьмых и восьмых классов подмосковных школ. Она отметила, что в испытаниях по истории и музеям Великой Отечественной войны смогут участвовать и старшеклассники.
Каклюгина уточнила, что всего школьники проверят знание по 16 общеобразовательным предметам. Принять участие в акции можно с 1 по 16 декабря.
«Данная олимпиада в регионе проводится впервые. Первый ее этап проходит в дистанционном формате. Потренироваться в решении заданий можно уже сейчас: до начала каждой онлайн-олимпиады доступен тестовый тур. В августе участники олимпиады уже смогли проверить свои знания по истории, обществознанию и праву, впереди еще 16 предметов», — пояснила Ирина Каклюгина.
Министр отметила, что ребята с лучшими результатами пройдут в следующий, очный тур.
Олимпиаду организовало Министерство образования Московской области. Оператором выступил образовательный центр «Взлет».
Подать заявку на участие можно на платформе регионального образовательного центра «Взлет».