14 марта 2023, 13:32
Регистрация на онлайн-тренинги для социальных предпринимателей открылась в Подмосковье
Центр «Мой бизнес» Подмосковья начал принимать заявки на участие в онлайн-тренинге «Школа предпринимательства». Обучение пройдет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
К участию в онлайн-тренинге приглашают социальных предпринимателей, которые намерены получить грант в текущем году. Образовательная программа пройдет с 20 по 24 марта. Обучение проводится бесплатно. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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На тренинге предприниматели узнают об инструментах, которые помогут проанализировать и выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса. Участие в программе поможет бизнесменам оптимизировать их деятельность.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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