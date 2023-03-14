Подмосковье 14 марта 2023, 13:32 Регистрация на онлайн-тренинги для социальных предпринимателей открылась в Подмосковье Фото: Дарья Калашникова / Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Центр «Мой бизнес» Подмосковья начал принимать заявки на участие в онлайн-тренинге «Школа предпринимательства». Обучение пройдет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

К участию в онлайн-тренинге приглашают социальных предпринимателей, которые намерены получить грант в текущем году. Образовательная программа пройдет с 20 по 24 марта. Обучение проводится бесплатно. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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На тренинге предприниматели узнают об инструментах, которые помогут проанализировать и выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса. Участие в программе поможет бизнесменам оптимизировать их деятельность.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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