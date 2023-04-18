Подмосковье 18 апреля 2023, 10:51 Регистрация на олимпиаду учителей математики началась в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Образовательный центр «Взлет» открыл регистрацию на олимпиаду учителей математики в Подмосковье. Ее проведут в два тура для педагогов общего и дополнительного образования.

Как рассказали в Минобразования, первый тур олимпиады пройдет дистанционно. Он пройдет 22 апреля с 10:00 до 23:59.

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«Участник может выполнять задания в любой момент указанного времени. Педагогов, набравших проходные баллы, пригласят во второй тур олимпиады, который пройдет 17 июня в гимназии Примакова», — сказали в ведомстве.

Предварительные результаты станут известны 30 апреля. Подать апелляцию участники смогут в течение трех дней.

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