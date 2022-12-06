Подмосковье 06 декабря 2022, 10:36 Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ стала проще в Подмосковье

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Сервис автозаполнения данных заработал на портале «Госуслуг» при регистрации на ОГЭ и ЕГЭ в Подмосковье. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что благодаря обновлению заполнение заявления займет всего несколько минут.

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«Если ребёнок зарегистрирован на „Школьном портале“ Московской области, то сведения о городском округе и образовательной организации, в которой он учится, заполнятся автоматически», — уточнила она.

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Заявки на участие в ЕГЭ будут принимать до 1 февраля, на ОГЭ — до 1 марта. Пройти регистрацию позже можно будет только при наличии уважительной причины. Воспользоваться услугой могут жители Подмосковья старше 14 лет, их родители или законные представители.

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