06 декабря 2022, 10:36
Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ стала проще в Подмосковье
Сервис автозаполнения данных заработал на портале «Госуслуг» при регистрации на ОГЭ и ЕГЭ в Подмосковье. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что благодаря обновлению заполнение заявления займет всего несколько минут.
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«Если ребёнок зарегистрирован на „Школьном портале“ Московской области, то сведения о городском округе и образовательной организации, в которой он учится, заполнятся автоматически», — уточнила она.
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Заявки на участие в ЕГЭ будут принимать до 1 февраля, на ОГЭ — до 1 марта. Пройти регистрацию позже можно будет только при наличии уважительной причины. Воспользоваться услугой могут жители Подмосковья старше 14 лет, их родители или законные представители.
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