Подмосковье 21 августа 2023, 15:12 Регистрация на образовательную программу по праву открылась для школьников в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Регистрация на образовательную программу по праву центра «Взлет» открылась в Подмосковье. Для того, чтобы принять в ней участие, школьникам 7-11 классов необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Сентябрьская интенсивная профильная образовательная профильная программа по праву проводится Образовательным центром „Взлёт“ с 14 сентября по 28 сентября в дистанционном формате „Вебинар“», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

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Обучающимся предстоит изучить теорию и выполнить практические задания. Также их ждут лекции, семинары и тесты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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