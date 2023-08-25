Подмосковье 25 августа 2023, 23:52 Регистрация на образовательную программу по искусству для школьников Подмосковья завершится 31 августа Фото: unsplash.com

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Центр «Взлет» организует образовательную программу по искусству для учащихся 8-11 классов Московской области. регистрация на интенсив закончится 31 августа, сообщили в министерстве образования региона.

Программу будут проводить с 14 сентября по 19 сентября на базе гимназии имени Примакова.

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Подать заявку на участие можно по ссылке.

«Программа включает в себя теоретические и практические занятия по профильному предмету, тестовые задания, лекции и семинары. Кандидаты на участие в программе проходят конкурсный отбор», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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