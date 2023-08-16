16 августа 2023, 13:45
Регистрация на образовательную программу по химии для школьников Подмосковья завершится 19 августа
Образовательный центр «Взлет» подготовил для школьников интенсивную программу по химии. Она пройдет в формате «Вебинар» со 2 сентября по 24 декабря.
«К участию в программе приглашаются обучающиеся 8-11-х классов Московской области, проявляющие интерес к профильной дисциплине и имеющие высокие достижения в предметных олимпиадах различного уровня», — заявили в пресс-службе министерства образования региона.
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Зарегистрироваться на программу можно по ссылке до 19 августа. Для учащихся проведут теоретические и практические занятия по профильному предмету, после чего ребятам предстоит пройти тестирование.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.
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Школьники
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