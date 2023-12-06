Подмосковье 06 декабря 2023, 13:01 Регистрация на областной турнир по понд-хоккею началась в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Соревнования по понд-хоккею пройдут в Московской области 17 февраля 2024 года. Регистрация участников уже началась на сайте.

Турнир состоится вблизи озера Бабошкино на стадионе «Криогенмаш» в Балашихе. К участию в любительских соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 14 до 80 лет.

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«Игры будут проходить в формате „четыре на четыре“ без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать семь человек. Соревнования включают два дивизиона — любительский и профессиональный», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Напомним, понд-хоккей — это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом. Отличительной особенностью является формат игры без вратарей и в «четверках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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