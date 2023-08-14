Подмосковье 14 августа 2023, 12:39 Регистрация на областной конкурс школьных библиотек началась в Подмосковье Unsplash

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Регистрация на региональный конкурс школьных библиотек открылась в Подмосковье. Подать заявку на участие и видеоролик необходимо не позднее 20 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«К участию в конкурсе приглашаются работники школьных библиотек и информационно-библиотечных центров», — добавили в ведомстве.

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На конкурс принимают видеоролики длительностью не более трех минут. Подать заявки на участие можно в следующих номинациях: традиционное наставничество, молодежное наставничество и сетевое наставничество.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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