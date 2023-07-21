Подмосковье 21 июля 2023, 17:31 Регистрация на новые программы образовательного центра «Взлет» завершится в Подмосковье 23 июля Unsplash

Читать 360tv в

Новый образовательный сезон центра «Взлет» стартует 6 августа. Школьники из Подмосковья могут зарегистрироваться на программы до 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Принять участие в интенсивах могут школьники 5-11-х классов из Московской области. При отборе на программы учитываются результаты муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, а также достижения на других предметных олимпиадах и конкурсах», — добавили в пресс-службе.

Реклама

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поощрении одаренных детей в Подмосковье. По словам главы региона, школьников, которые показывают высокие результаты на олимпиадах, необходимо мотивировать, чтобы они продолжали проводить исследования и внедрять инновации в области науки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».