14 марта 2023, 16:36
Регистрация на новую образовательную программу центра «Сириус» открылась в Подмосковье
Образовательный центр «Сириус» запускает новую программу «Культура и общество». Она рассчитана на учащихся 8 и 10 классов. Ожидается, что участники по-новому посмотрят на темы школьной программы и попробуют себя в социальной журналистике.
«Программа ориентирована на исследование культуры, изучение дисциплин и тем обществоведческого курса, вопросов гражданственности, осознание личного вклада в развитие страны, формирования представлений о значимости и красоте культуры России», — отметили в министерстве образования Московской области.
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Попасть на программу могут участники всероссийской олимпиады школьников по литературе, истории и обществознанию, победители различных конкурсов, а также ученики, у которых есть рекомендации от работников сферы литературного творчества и деятелей общественно-политической сферы.
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Зарегистрироваться можно до 24 марта по ссылке.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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