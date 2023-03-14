Подмосковье 14 марта 2023, 16:36 Регистрация на новую образовательную программу центра «Сириус» открылась в Подмосковье Фото: Надежда Гаврюшина / Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Образовательный центр «Сириус» запускает новую программу «Культура и общество». Она рассчитана на учащихся 8 и 10 классов. Ожидается, что участники по-новому посмотрят на темы школьной программы и попробуют себя в социальной журналистике.

«Программа ориентирована на исследование культуры, изучение дисциплин и тем обществоведческого курса, вопросов гражданственности, осознание личного вклада в развитие страны, формирования представлений о значимости и красоте культуры России», — отметили в министерстве образования Московской области.

Реклама

Попасть на программу могут участники всероссийской олимпиады школьников по литературе, истории и обществознанию, победители различных конкурсов, а также ученики, у которых есть рекомендации от работников сферы литературного творчества и деятелей общественно-политической сферы.

Реклама

Зарегистрироваться можно до 24 марта по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приоритетах при строительстве школ в регионе. Он добавил, что особое внимание власти уделяют оснащению образовательных учреждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».