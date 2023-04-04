Подмосковье 04 апреля 2023, 13:47 Регистрация на новую образовательную программу для школьников стартовала в Подмосковье Unsplash

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Новую образовательную программу для школьников по созданию музейного видеогида запустят в Подмосковье в мае. В Министерстве образования региона рассказали подробности.

Профильная образовательная программа «Мастерская по созданию музейного видеогида» пройдет с 12 по 21 мая. Курс разработан центром «Взлет» и музеем «Новый Иерусалим» в Истре. Участвовать смогут школьники 8-11 классов, при этом кандидатам потребуется пройти конкурсный отбор.

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На курсах ребята изучат основы музейного дела, выполнят творческие задания и познакомятся с работой сотрудников картинных и исторических галерей.

Подать заявку на участие можно уже сейчас по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей и в очередной раз подтвердили звание одной из лучших школ России.