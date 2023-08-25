25 августа 2023, 12:41
Регистрация на национальную технологическую олимпиаду для школьников началась в Подмосковье
Учащихся 5-7 классов из Подмосковья пригласили на национальную технологическую олимпиаду Junior. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
В министерстве образования Московской области уточнили, что школьники смогут попробовать свои силы в шести передовых технологических сферах. Также участникам предоставят бесплатные курсы и материалы для самостоятельной подготовки.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
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