Подмосковье 25 апреля 2023, 17:42 Регистрация на марафон «Забег.рф» началась в Подмосковье Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Регистрацию на массовый марафон «Забег.рф» в Зарайске открыли в Подмосковье. Участникам предложат пробежать дистанции протяженностью от 877 метров до 21,1 километра.

Как рассказали в Минспорте, трасса пройдет по известным достопримечательностям города. Среди них Зарайский кремль, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, водонапорная башня и другие. Старт и финиш будет организован у мемориала «Вечный огонь». Для гостей и болельщиков также организуют фан-зону с разными активностями.

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Участники смогут пробежать дистанции от 877 метров до 21,1 километра. Каждый из них получит памятную медаль на финише.

Забег состоится в седьмой раз. Традиционно он объединяет многие города России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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