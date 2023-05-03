Подмосковье 03 мая 2023, 17:22 Регистрация на майские и июньские программы обучения в центре «Взлет» началась в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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В Московской области началась регистрация на майские и июньские образовательные программы «Взлета». Поучаствовать в обучение могут школьники 6-10 классов, сообщили в министерстве образования региона.

«Программы подготовки к олимпиадам пройдут по астрономии, физической культуре, МХК, праву, физике, обществознанию, экономике, экологии, русскому языку, математике, химии и литературе», — уточнили в ведомстве.

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Подать заявку можно по ссылке.

Образовательный процесс пройдет очно и онлайн. К участию в конкурсном отборе приглашаются ребята, проявившие себя на Подмосковной олимпиаде школьников, на муниципальном и региональном этапах ВсОШ и на других.

Ранее с участниками олимпиады по литературе пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

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