Подмосковье 10 января 2023, 16:13 Регистрация на лыжные соревнования Topski Family началась в Подмосковье

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С 10 января началась регистрация на семейные лыжные соревнования Topski Family. Забег для детей и их родителей пройдет 25 февраля в Одинцовском парке культуры спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Участникам будут доступны трассы от 600 метров до пяти километров. Все лыжники после финиша получат медали.

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В конце организаторы определят тройку победителей в 16 возрастных категориях и лучшие шесть пар в семейном зачете. Лыжные трассы рассчитаны на людей с любой спортивной подготовкой и навыком катания на лыжах.

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Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.

Отметим, что дети младше 2017 года рождения смогут выйти на старт бесплатно, но регистрация обязательна.

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