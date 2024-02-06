Подмосковье 06 февраля 2024, 13:53 Регистрация на лыжную гонку за кубок Большунова началась в Подмосковье Unsplash

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Прием заявок на участие в соревнованиях за кубок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по лыжным гонкам начался в Подмосковье. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области уточнили, что турнир состоится 20 февраля на базе школы «Истина» в деревне Головино.

Зарегистрироваться можно на сайте. Участие в соревнованиях бесплатное, а количество слотов ограничено.

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К участию приглашают спортсменов до 18 лет. Самая младшая возрастная группа — дети до восьми лет. На выбор участникам предложат преодолеть дистанции в 500 метров, один, два, три и пять километров.

Награды победителям и призерам вручит трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов.

Напомним, в 2023 году первый Кубок Александра Большунова объединил около тысячи участников и зрителей.

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