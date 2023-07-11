Подмосковье 11 июля 2023, 11:04 Регистрация на Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу началась в Подмосковье

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Регистрация на самые массовые в России соревнования по уличному баскетболу началась в Подмосковье. В Минспорте региона рассказали, что подать заявку на участие в Кубке Давида Берлина можно онлайн.

Турнир состоится 26 августа в Ногинске. Ожидается, что участие в соревнованиях примут около двух тысяч любителей баскетбола из Подмосковья и других регионов России. Состязания пройдут в нескольких возрастных категориях, а также среди семейных сборных без ограничений по возрасту.

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Каждая команда должна состоять из четырех игроков и одного тренера. Зарегистрироваться на Кубок можно по ссылке.

Турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в Подмосковье. Первый Кубок Берлина был приурочен к 90-летию легендарного спортсмена и тренера Давида Яковлевича Берлина, которого по праву называют «патриархом баскетбола».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.