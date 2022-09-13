Регистрация на «Кросс нации» в Подмосковье завершится 14 сентября | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 19:27 Поделиться Telegram

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Viber Регистрация на «Кросс нации» в Подмосковье завершится 14 сентября

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«Кросс нации» пройдет в Шатуре 17 сентября. Участники пробегут пять разных дистанций в зависимости от возраста и подготовки. Регистрация завершится 14 сентября в 12:00, напомнили в Минспорта региона.

Любители спорта пробегут один, четыре, шесть, восемь или 12 километров. Стать участником сможет любой желающий старше шести лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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