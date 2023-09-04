Подмосковье 04 сентября 2023, 19:09 Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» открылась в Подмосковье Unsplash

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Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное». Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте до 4 ноября. Главный приз — сертификаты на улучшение жилищных условий. Кроме того, победители смогут отправиться в большое путешествие по России

«Это у нас семейное» — новый проект платформы «Россия — страна возможностей». Чтобы принять участие, команды должны состоять из четырех и более участников не менее трех поколений.

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«Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми. И нам бы очень хотелось, когда я говорю „нам“, то имею в виду своих коллег в администрации президента и правительстве, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей», — подчеркнул Путин.

Отмечается, что в первые часы после начала регистрации заявки на участие в конкурсе подали свыше 100 семей из 64 регионов страны. Помимо россиян в команды вошла их родственники из других стран. На данный момент самым младшим конкурсантам шесть лет, а самому старшему — 101 год.

«Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованными и любимым», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс пройдет в несколько этапов, включая дистанционный и окружные полуфиналы. Итоги подведут летом 2024 года в Москве.

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