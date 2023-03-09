Подмосковье 09 марта 2023, 11:22 Регистрация на конкурс детских творческих проектов продлится в Подмосковье до 15 марта

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Жителям Московской области предлагают принять участие в шестом конкурсе творческих талантов. Фестиваль пройдет с 17 сентября по 17 ноября в Москве. Подать заявки на участие в конкурсной программе можно до 15 марта.

Заявки принимаются от профессиональных государственных и независимых театров, кино- и анимационных студий, а также от российских авторов современной литературы для детей и подростков, пишущих на русском языке. О результатах отбора можно будет узнать весной 2023 года на сайте и в социальных сетях БДФ.

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Организаторами фестиваля выступят Московский Губернский театр и фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Художественным руководителем фестиваля станет народный артист России Сергей Безруков.

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Победителей определит независимое детско-юношеское жюри — дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет, юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад.

Вместе с основным конкурсом реализуется региональная программа фестиваля — ЭХО БДФ. С 2021 года фестиваль уже представил своих лауреатов и специальные проекты в Севастополе, Калининграде, а также Архангельской, Тверской и Челябинской областях. В 2023 году мероприятие состоится в Нижневартовске. С 18 по 23 марта там пройдут творческие встречи и мастер-классы современных детских писателей, лаборатория для молодых режиссеров, образовательная программа для профессионалов театра и мастерские для детей.

Большой детский фестиваль проводится по проекту «Культура малой Родины» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры России, а также министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к сентябрю достроят 20 современных школ и 11 детских садов. По его словам, важно не только «рассадить детей за парты», но и сделать школьные дни интересными. Для этого развивают дополнительные занятия, чтобы после уроков ученики могли посещать кружки и секции.

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