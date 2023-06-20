Подмосковье 20 июня 2023, 17:35 Регистрация на детские забеги полумарафона «Сергиевым путем» начнется в Подмосковье 23 июня Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Регистрация на детские старты полумарафона «Сергиевым путем» начнется в Подмосковье 23 июня. В нем смогут принять участие юные бегуны в возрасте от четырех до 11 лет, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

На выбор спортсменам предложат дистанции в 300 и 600 метров. Третий старт серии легкоатлетических забегов проекта «Суперлига Подмосковья» состоится 15 июля в Сергиевом Посаде. Для того, чтобы записать ребенка на соревнования, необходимо зарегистрировать его на странице бегового события.

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Также для взрослых открыта регистрация на забеги в три, пять, десять и 21,1 километра. Марафон пройдет 24 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития спортивной инфраструктуры в Подмосковье. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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